Taiwan huet wëlles, déi militäresch Relatioune mat den USA auszebauen.

Dat sot d’Präsidentin Tsai Ing-wen no enger Visitt vun e puer US-amerikaneschen Deputéierten zu Taipeh. Taiwan wäert an Zukunft och méi aktiv mat aneren demokratesche Partner zesummeschaffe, fir der autoritärer Expansioun an dem Klimawandel entgéintzewierken, sou d’taiwanesch Präsidentin. Sie präziséiert awer net, wéi déi Kooperatioun genee soll ausgesinn.

De Spriecher vum chineeseschen Ausseministère Wang Wenbin huet an dësem Zesummenhang vun enger Provokatioun geschwat. China gesäit Taiwan jo als en Deel vum eegenen Territoire un. D'Relatioun tëscht China an den USA ass den Ament jo wéinst enger Serie vun Tëschefäll, bei deene chineesesch Ballonen an den amerikanesche Loftraum agedronge waren, ugespaant. Och eng Visitt vum Michael Chase, ee vun de ranghéchste Pentagonbeamten, op der Insel, Enn leschter Woch, ass net gutt ukomm.