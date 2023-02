Den He Jianku, duerch deen déi éischt genmanipuléiert Puppelcher op d'Welt komm sinn, huet ee Fuerschungsvisum zu Hong Kong ugeholl.

2018 huet de chineesesche Biophysiker He Jianku fir vill Diskussioune gesuergt. Hie war deen éischte Wëssenschaftler, dee genmanipuléiert Embryoe kreéiert huet. D’Genmaterial vun den Zwillingsmeedercher, un deenen hien experimentéiert huet, gouf esou verännert, dass si vu Gebuert un virun enger HIV-Infektioun geschützt sinn. International huet dat fir Entrëschtung gesuergt. Ethesch a wëssenschaftlech Standarde wieren net agehale ginn.

2019 gouf den He Jianku, zesumme mat zwee Matfuerscher, zu enger Prisongsstrof wéinst illegale medezinesche Praktike verurteelt. 3 Joer war den He Jianku am Prisong, bis en am Abrëll d’lescht Joer fräi gelooss ginn ass.

An erëm suergt de Biophysiker fir Kontroversen.

Dëse Februar krut den 39 Joer ale Biophysiker ee Fuerschungsvisum vu bis zu 24 Méint zu Hong Kong ugebueden. Do wëll hien, mat Hëllef vu Kënschtlecher Intelligenz, weider u senge Fuerschunge schaffen. Säin Ziel ass et, eng fir jiddereen zougänglech Gentherapie fir rar Krankheeten ubidden ze kennen. Et ass nach onkloer, mat wiem de Fuerscher wäert zesumme schaffen.

De Kiran Musunuru, Genetikprofessor vun der University of Pennsylvania, ass och entsat iwwert d'Decisioun vun Hong Kong a schwätzt, am Kader vum He Jianku senge Fuerschungen, vun enger Form vu Kannermëssbrauch.