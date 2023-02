Den US-President Joe Biden war en Dënschdeg op Visitt a Polen, wou hien am fréien Owend virum Schlass zu Warschau och eng kämpferesch Ried gehalen huet.

An dëser huet hien d'Efforte vun de westleche Partner gelueft, fir d'Ukrain z'ënnerstëtzen.

"D'Ukrain wäert ni eng Victoire fir Russland ginn", esou den Joe Biden. De Putin hätt geduecht, hie kéint d'Ukrain einfach esou iwwerhuelen. Ma dat war e Feeler.

"One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well I've just come from a visit to Kyiv and I can report, Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall and most important it stands free."

Extrait Joe Biden

De Putin hätt dëse Krich gewielt, esou den Joe Biden. Wann hie sech géif dogéint entscheeden, wier de Krich direkt eriwwer. Ma Russland géif ouni Schimmt Verbriechen un der Mënschlechkeet begoen.

Sech ze verdeedegen, géif allerdéngs laang daueren an d'Ukrain hätt nach e laange Kampf viru sech, esou den US-President weider. D'USA an d'NATO-Alliéiert stéingen awer un der Säit vun der Ukrain a géifen dës esou laang ënnerstëtzen, wéi et néideg wier.

Den US-amerikanesche President huet och d'Generositéit vun de Polen gelueft, déi esou vill scho gemaach hunn, fir der Ukrain an den Ukrainer ze hëllefen.

En Dënschdeg hat och de russesche President Putin seng Ried zu Lag vun der Natioun virun der russescher Duma gehalen. Hien huet doranner dem Weste reprochéiert, Schold um Krich ze sinn.