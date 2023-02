Am Kader vun enger Etüd hate knapps 3.000 Salariéeën aus iwwer 60 Betriiber a Groussbritannien nëmme 4 amplaz 5 Deeg d'Woch geschafft.

Dat bei voller Pai. D'Etüd hat vu Juni bis Dezember zejoert gedauert. En Dënschdeg den Owend goufen d'Resultater, déi ënner anerem vun den Unie Cambridge an Oxford mat ausgewäert goufen, presentéiert.

An déi waren nawell ganz positiv. D'Produktivitéit wier an d'Luucht gaangen an d'Mataarbechter wiere méi motivéiert, ausgerout an zefridden ewéi soss. Ausserdeem géife si däitlech manner feelen. 9 vun 10 Betriber, déi un der Etüd participéiert hunn, wäerten de Modell dann och bäibehalen.