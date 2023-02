De García Luna, gouf um Dënschdeg zu New York no dräi Verhandlungsdeeg wéinst Drogenhandel a Korruptioun schëlleg gesprach.

Fir de 54 Joer ale fréiere Politiker geet et elo liewenslänglech an de Prisong. Dat ass dat provisorescht Urteel vum New Yorker Geriicht virun dem hien sech ënnert anerem wéinst Drogenhandel a Korruptiounsvirwërf verdeedege misst. Dobäi war hien a sengem fréiere Rôle als Sécherheetsminister déi Persoun, déi sech monumental géint Drogen an hiren Handel ausgeschwat huet.

Fir seng Schold viru Geriicht ze beweisen, ware 26 Zeien ageluede. Dorënner och eemoleg Mataarbechter vum García, déi elo géint hien ausgesot hunn.

Iwwer Joren soll de fréiere Sécherheetsminister de "Sinaloa-Kartell" beim Kokain-Handel an den USA ënnerstëtzt an dofir Millioune kasséiert hunn. Em déi 53 Tonne Kokain sollen duerch seng Hëllef de Wee an d'USA fonnt hunn. De fréiere mexikanesche Sécherheetsminister huet Membere vun anere Karteller un d'Police verroden, korrupte Beamten zur Muecht verhollef an Drogeschmuggler déi néideg Informatioune ginn, fir Kontrollen op der Grenz aus dem Wee ze goen. Och hei huet de García Bestiechungsgeld am Milliouneberäich an d'eegen Täsch gestach.

De fréiere Leeder vum "Sinaloa-Kartell", den "El Chapo" setzt iwwerdeems schonn zënter 2019 am US-Bundesstaat Colorado am Prisong. Een definitiivt Urteel an der Affäre García Luna soll et awer réischt den 27. ginn. Bis dohinner géif een alles probéieren, dem García Luna seng Onschold ze beweisen, esou säin Affekot.