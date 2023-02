Am Konflikt tëscht der Ukrain a Russland besteet de Verdacht, dass China wëlles huet, d'russescht Militär mat Waffeliwwerungen militäresch z'ënnerstëtzen.

D'Situatioun tëscht Russland an der Ukrain spëtzt sech vun Dag zu Dag weider zou. Donieft schéngt och China sech elo ëmmer méi um Konflikt ze bedeelegen, sief et duerch de reng politesche Support, wéi och duerch d'Liwwerung vun Elektronik. Dobäi kënnt de rezente Reproche, dee China virgeworf gëtt. D'Land steet ënner Verdacht, de Putin a seng Arméie mat Waffen ze beliwweren. De Politikwëssenschaftler a Sinolog Sebastian Heilmann vun der Universitéit Tréier hält de Zenario vun engem moderne Kale Krich am Kader vu Waffeliwwerunge vu China u Russland dohier net fir onméiglech.

Heilmann iwwert de Risiko vun engem zweete kale Krich

"Das wäre dann wirklich eine Situation, wie in diesem ersten Kalten Krieg. Also vor 1991, wo ja damals die Sowjetunion und die USA, solche Stellvertreterkriege sehr häufig in vielen Entwicklungsländern geführt haben. Also ist dieses Risiko, dass wir in eine Situation geraten, die auf so einen zweiten Kalten Krieg mit einer harten Frontstellung hinausläuft, am Steigen."

Déi geopolitesch Situatioun wier esou ugespaant, wéi schonn laang net méi. Och de rezenten Ofschoss vum chineesesche Wiederballon duerch d'USA hätt sécher net dozou bäigedroen, dass d'Stëmmung tëscht den zwou Weltmuechte sech berouegt. Am Abléck sinn d'Ausernanersetzungen awer majoritär um militäreschen Niveau. D'Wirtschaft blouf bis ewell sou wäit et geet verschount. Dobäi ass déi géigesäiteg wirtschaftlech Ofhängegkeet tëscht den USA a China am Ament fir déi zwou Weltmuechten, mee och déi global Wirtschaft, essentiel.

Heilmann iwwer Konsumgüter an d'Relevanz vu China

"Das ist das besondere an der gegenwärtigen Situation, dass wirtschaftlich die USA und China weiterhin sehr eng verflochten sind. Das bezieht sich aber vor allem auf nicht Sicherheitsrelevante Güter. Der Handel floriert weiterhin. Da geht es um Konsumgüter, um Elektronik, auch um Industriegüter und Dienstleistungsaustausch. Aber das sind alles dann Bereiche, die politisch nicht als sicherheitsrelevant oder sensibel definiert werden. Es handelt sich sozusagen um harmlose Güter und Dienstleistungen."



De Politikwëssenschaftler vun Tréier betount weiderhin, dass de globale Rôle vun China a Saachen Wirtschaft a Produktioun net z'ënnerschätze wier. Dëst wier eng Dimensioun vum Konflikt, déi net nëmmen am Hibléck op de Krich vun Russland an der Ukrain relevant wier, mee souguer op weltwäitem Niveau. Virun allem fir de Westen ass et vu groussem Interêt, dës Relatiounen oprecht z'erhale.

Heilmann iwwert déi global Wirtschaft

China hat eine zentrale Position in der ganzen industriellen Produktion und in den Lieferketten weltweit, für eigentlich alle möglichen Produktionsbereiche. Wenn das dann abgeschnitten wird, heißt das, dass die Weltwirtschaft nicht mehr so funktionieren kann und so abrupt in einigen Massenbereichen zum Stillstand käme. Das wäre eine wirkliche globale Katastrophe, die dann ausgelöst werden würde, von so einer militärischen Spannungslage.

Ob China dann elo wierklech spezifesch Waffe fir d'Krichsféierung u Russland liwwert, ass nach net sécher gewosst. Dofir feelen den Ament nach déi néideg Beweiser, sou den Sebastian Heilmann. Wann dëst awer de Fall wier, géif de Konflikt op een neien Niveau ugehuewe ginn. Dëse wier dann als moderne Stellvertriederkrich ze bezeechnen. Ganz änlech also dem Kale Krich, deen haut vill Leit aus de Geschichtsbicher kennen.