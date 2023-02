Nodeems en Dënschdeg an engem Park an der däitscher Haaptstad d'Läich vun engem jonke Meedche fonnt gouf, huet d'Police e Verdächtege festgeholl.

E Mëttwoch huet d'Berliner Police weider Detailer zu der Festnam kommunizéiert. Beim Verdächtege soll et sech ëm en 19 Joer ale Mann handelen. Dëse wier e Frënd vun der Mamm vum Meedchen an hätt schonn e puer mol op dëst a seng Geschwëster opgepasst.

En Dënschdeg wier hie mat de Kanner op enger Spillplaz an engem Park gewiescht. Hei soll hien zu engem Ament mam Meedchen op d'Toilette gaange sinn. Duerno wier hien ouni hatt nees zeréckkomm. D'Meefche gouf doropshin als éischt als vermësst gemellt, éier eng Foussgängerin et géint 17.40 Auer dout an den Hecke fonnt hat. Wéi et vum Berliner Parquet heescht, hätt hatt op d'mannst eng Schnëttwonn gehat.

Den 19 Joer ale Mann soll nach e Mëttwoch virun den Untersuchungsriichter kommen. Et gouf eng Enquête wéinst Mord an d'Weeër geleet.