Am franséischen Duerf Saint-Jean-de-Luz koum et e Mëttwoch de Moien zu enger grujeleger Dot mat déidleche Suitten.

E 16 Joer jonke Schüler hat do matte wärend dem Unterrecht e Messer aus sengem Schoulsak gezunn an huet op seng Spueneschléierin agestach. Hien huet si dobäi an d'Häerz getraff. D'Fra ass kuerz no der Dot un hire Blessure verscheet.

De Schüler gouf festgeholl. Hie soll Medieberichter no un enger psychescher Stéierung leiden.