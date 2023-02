Den Zyklon "Freddy" huet bis elo véier Doudesaffer gefuerdert.

Schonn zanter zwou Wochen ass den tropesche Wirbelstuerm "Freddy" iwwert dem indeschen Ozean ënnerwee an huet deemno eng ongewéinlech laang Streck zeréckgeluecht.

En Dënschdeg ass en dunn op Madagaskar ukomm an huet do fir vill Schued gesuergt. Véier Persoune sinn ëm d'Liewe komm.

Besonnesch betraff war, ewéi scho virun engem Joer duerch den Zyklon "Batsirai", d'Stad Mananjary. Deemools sinn iwwer 130 Leit gestuerwen.

De "Freddy" ass den zweeten tropesche Stuerm, deen dës Saison iwwert d'Insel zitt. Virun engem Mount huet den Zyklon "Cheneso", dee staark Reefäll mat sech bruecht huet, ronn 30 Mënschen d'Liewe kascht. Tëscht November an Abrëll ass Stuermsaison op der Insel.

Dem Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) no sinn iwwer 16.000 Persounen op der Insel betraff. Ëm déi 6.750 Haiser goufe beschiedegt.

Obwuel de Stuerm manner Ree matsechbruecht huet, wéi erwaart, huet den extrem staarke Wand fir grousse Schued gesuergt.

Et gëtt domat gerechent, dass de "Freddy" e Freideg am Mosambik ukënnt an hefteg Reefäll matsechbrénge wäert. Duerno zitt e weider op Simbabwe.

Den UN World Food Programme (WFP) rechent mat ongeféier 2,6 Millioune Persounen, déi wäerte betraff sinn.