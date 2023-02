Weider 80 Palestinenser wieren duerch Schosswaffe blesséiert ginn an hu missen a Spideeler transportéiert ginn.

De palestinensesche Gesondheetsministère deelt mat, datt op d'mannst néng Palestinenser am Alter tëscht 23 an 72 Joer beim Asaz vun der israeelescher Arméi ëm d'Liewe koumen. 80 weider Mënsche goufen duerch Schëss esou uerg blesséiert, datt se hu missen an d'Spidol bruecht ginn.

D'israeelesch Arméi huet den Asaz an der Stad Nablus zwar scho confirméiert, huet awer bis ewell nach keng weider Informatiounen dozou ginn.

E Journalist vun der Noriichtenagence AFP, dee sur place war, huet matgedeelt, datt den Asaz ronn dräi Stonne gedauert huet. Israeelesch Zaldote sollen dem Reporter no am Zentrum vun Nablus Tréinegasgranaten an d'Richtung vu jonke Palestinenser geschoss hunn. Dës hunn doropshi mat Steng op Militärgefierer geheit a Pneuen a Brand gesat.

Zanter engem Joer huet de Militär vun Israel seng Asätz am Westjordanland verstäerkt. Dobäi gëtt no militante Palestinenser gesicht, déi wéinst "terroristeschen" Aktivitéite verdächtegt ginn.