Schonn 2024 soll den Import vu Plastiksoffall an Thailand ëm d'Hallschent reduzéiert ginn.

Tëscht Januar an November 2022 sinn iwwer 163.000 Tonnen Offall an Thailand importéiert ginn, dovu bal d'Hallschent aus Japan an aus den USA.

D'Zil ass vun 2025 u bal guer kee Plastiksoffall méi ze importéieren. Ëmweltschutzorganisatiounen ewéi Greenpeace gesinn dat als ee Schratt an déi richteg Richtung, sinn awer skeptesch, wat d'Definitioun vu Plastiksoffall ugeet.

"Konschtstoffhaarz" ass do zum Beispill net mat abegraff. Och wiere méi streng Inspektiounen néideg, fir ze verhënneren, dass den Offall um Schwaarzmaart entsuergt gëtt.