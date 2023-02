An de franséische Schoulen gëtt en Donneschdeg eng Gedenkminutt fir d'Proff, déi e Mëttwoch vun engem Schüler erstach gouf.

D'Betraffenheet an de Schock sinn no där Dot e Mëttwoch an engem Lycée zu Saint-Jean-de-Luz am Baskeland enorm grouss. D'Enseignante war 52 Joer al an huet Spuenesch ënnerriicht. Den Täter, e Schüler vu 16 Joer, ass am Garde à vue. Him gëtt Mord reprochéiert. Hie soll psychesch Problemer gehat hunn a Stëmmen héieren hunn.