E Mëttwoch koum et an den USA zu ganz heftege Wanterstierm. Op vill Plaze koum et deels zu engem komplette Stëllstand vum ëffentleche Liewen.

An engem Stuerm-Band, dat sech vun der Westküst bis bei déi grouss Séien un der Grenz vu Kanada gezunn hat, ass a ronn 280.000 Stéit de Stroum ausgefall. Iwwer 1.500 Flich hu misse bis e Mëttwoch den Owend gestrach ginn. Et gouf souguer Schnéiwarnungen bis an déi normalerweis sonneg Géigende vu Los Angeles am US-Bundesstaat Kalifornien. Fir de Bundesstaat Minnesota gouf et eng Warnung vum nationalen Wiederdéngscht, dass den "historesche Wanterstuerm" d'Reese wuel onméiglech géif maachen. Nëmme wann et onbedéngt néideg wier, sollt ee mam Auto eraus. A wann et sech wierklech net vermeide léisst, sollt een eng Täscheluucht, Iessen a Waasser apaken.