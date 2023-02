Am noen Osten hunn Israel an arméiert palestinensesch Gruppen aus dem Gaza-Sträif sech en Donneschdeg de Moie géigesäiteg aus der Loft attackéiert.

Dat nodeems et e Mëttwoch zu engem bluddegen Asaz vun der israeelescher Arméi am Westjordanland koum. 11 Palestinenser, dorënner e Jong vu 16 Joer, waren dobäi ëm d'Liewe komm a méi wéi 80 goufen duerch Schëss blesséiert. Et war déi déidlechst israeelesch Militäroperatioun am Westjordanland zanter bal 20 Joer. No de géigesäitegen Attacke vun en Donneschdeg goufe bis ewell keng Affer gemellt.

Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet zur Deseskalatioun opgeruff a gewarnt, d'Tensiounen am Westjordanland hätten dee geféierlechsten Niveau a Joren erreecht.