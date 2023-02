De russeschen Ugrëff op d'Ukrain ass entretemps ee Joer hier. Ma ginn et dann nach Lëtzebuerger, déi am Land liewen? Mir hunn am Ausseministère nogefrot.

Hei heescht et, et wéisst ee vun 13 Lëtzebuerger, déi an der Ukrain gemellt sinn, allerdéngs hätt ee keng Informatiounen, ob déi sech den Ament och wierklech do ophalen. Och leien dem Ausseministère aktuell keng Ufroe vu Lëtzebuerger vir, déi aus der Ukrain flüchte wéilten oder eng aner Form vu konsularescher Hëllef bräichten.

Umeldunge vu Lëtzebuerger op der Online-Plattform LamA (Lëtzebuerger am Ausland) fir An- oder Ausreesen an, respektiv aus der Ukrain, géifen et den Ament och keng ginn. An deem Kontext betount den Ausseministère och, datt vun net-urgente Reesen an d'Ukrain ausdrécklech ofgerode gëtt. Wien dëst awer Wëlles huet, dee sollt sech am Virfeld am LamA renseignéieren.

Och wollte mir wëssen, ob et den Ament Lëtzebuerger Staatsbierger géif ginn, déi an der Ukrain kämpfen. Sief et als Zaldoten an engem ukrainesche Batallioun oder souguer am russesche Söldnergrupp "Wagner". Mä och hei leien dem Ausseministère aktuell keng Informatioune vir.