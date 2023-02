An engem Rapport hunn d'Vereenten Natiounen den internationalen Trend vun der Mammestierflechkeet tëscht 2000 an 2020 virgestallt.

Obwuel d'Stierflechkeet vu Mammen an de leschten 20 Joer ëm een Drëttel erofgaangen ass, steet am Rapport "Trends in maternal mortality 2000 to 2020", vun de Vereenten Natiounen, dass 2020 ëmmer nach bal 800 Fraen den Dag wärend der Schwangerschaft oder der Gebuert gestuerwe sinn.

D'Stierflechkeet vu Mammen ass tëscht 2000 an 2015 wuel erofgaangen, mee zanterdeem stagnéiert se. A verschiddene Regiounen ass se souguer erëm geklommen.

Ronn 70 % vun den Doudesfäll geschéien an afrikanesche Länner, südlech der Sahara. Länner, déi mat humanitäre Krisen ze kämpfen hunn, dorënner Afghanistan, Somalia, de Sudan oder Syrien, hunn eng duebel sou héich Stierflechkeet wéi de globalen Duerchschnëtt.



Komplikatiounen, déi zum Doud féiere kënnen, sinn ënner anerem schwéier Bluddungen, héije Bluttdrock oder Infektiounen. Och d'Folge vun onsécheren Ofdreiwungen oder Krankheete wéi HIV/AIDS kënnen zu Komplikatioune féieren.

Mat Zougang zu uerdentleche medezinesche Servicer wär den Doud vun der Mamm, no esou Komplikatiounen, zu engem groussen Deel ze verhënnere gewiescht. D'WHO betount wéi wichteg Selbstbestëmmung vun der Fra a fräien Accès zu Contraceptioun an dësem Zesummenhang sinn.