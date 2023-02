D'Läich vum Mats Löfving gouf e Mëttwoch a sengem Haus zu Norrköping fonnt. Géint de schweedesche Vize-Policechef gouf et Ermëttlunge wéinst Feelverhalen.

"D'Ermëttlungen zum Doudesfall lafen, an d'Police schafft drun, opzeklären, wat geschitt ass", deelt d'schweedesch Police um spéide Mëttwochowend mat.

Géint de Regionalchef vun der Stockholmer Police a Vize-Chef vun der schwedescher Reichspolice, de Mats Löfving, goufen am Dezember 2022 Virermëttlunge wéinst graffem Feelverhalen am Déngscht am Zesummenhang mat enger privater Relatioun, déi de Policechef zu enger Kolleegin gehat soll hunn. Ënnert anerem goung et drëm, ob de Löfving d'Fra 2015 zu der Departements-Cheffin hätt dierfen ernennen. Donieft sollt gekläert ginn, ob hie sech engem Déngschtvergoe schëlleg gemaach huet, wéi hien hir 2020 eng Déngschtwaff ginn huet.

Virum Doud vum Mats Löfving waren e Mëttwoch virleefeg Resultater vun den Ermëttlunge bekannt ginn. Den zoustännegen Ermëttler hat doran ënnert anerem dem schweedesche Reichspolicechef geroden, driwwer nozedenken, sech vum Löfving ze trennen oder hien op d'mannst vu sengem Chefposten z'enthiewen.