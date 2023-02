E Geriicht zu Los Angeles huet d'Urteel géint de Weinstein geschwat, dee virun 10 Joer eng Fra an engem Hotel zu Beverly Hills vergewaltegt hat.

De 70 Joer ale Produzent vu beispillsweis "Pulp Fiction" gouf schonn am Dezember schëlleg gesprach, dat wéinst Vergewaltegung a sexuellen Iwwergrëffer. Dogéint war hien awer an Appell gaangen.

Dëst ass den 2. gréissere Vergewaltegungsprozess géint de fréiere Filmmogul. An engem anere Prozess war de Weinstein wéinst änleche Faiten zu New York virun 2 Joer zu 23 Joer Prisong verurteelt ginn a sëtzt zanterdeem am Prisong. Och hei war hien direkt an Appell gaangen.

Domadder klëmmt d'Warscheinlechkeet, dass de Produzent, deen och mat engem Oscar ausgezeechent gouf, fir de Rescht vu sengem Liewen am Prisong muss sëtzen. Dozende Fraen hunn him bis ewell sexuell Iwwergrëffer a Vergewaltegung virgehäit an ass de Grond fir d'#MeToo-Beweegung, déi 2017 an d'Liewe geruff gouf.