Grouss Deeler vun den USA sinn den Ament mat Wiederextremer geplot.

U sech verbënnt ee mat Los Angeles Hëtzt, Strand a Sonn, ma fir de Weekend hunn déi kalifornesch Autoritéite Schnéistuerm-Alarm ausgeléist. An den Hiwwelen ronderëm d'Küstemetropol kéinten e Freideg am Laf vum Dag bis zu 2 Meter Schnéi falen.

Et ass fir d’éischte Kéier zanter 1989, dass esou eng Schnéistuerm-Warnung zu L.A. ausgeruff gouf. U sech ass een do dat ganzt Joer iwwer angeneem Temperaturen a Sonn gewinnt.

Grouss Deeler vum Westen vun den USA wéi och am Norde vum Land sinn zanter e Mëttwoch Wanterstierm amgaangen. Bis zu 900.000 Stéit si vum Stroumnetz ofgeschnidden. Sëllege Stroossen hu misse gespaart ginn an op de Fluchhäfe sinn honnerte Flich gestrach ginn.

US-Medien no ass ee fräiwëllege Pompjee am US-Bundesstaat Michigan gestuerwen, nodeems hie vun engem Stroumkabel getraff gouf, deen erofgefall war.

Weider südlech en aneren Wiederextrem

Komplett de Contraire op der anerer Säit vum Land, do ass et zanter en Donneschdeg ongewéinlech waarm. An der Haaptstad Washington D.C goufe 27 Grad Celsius gemooss. De wäermsten Dag an engem Februar, zanterdeem, dass gemooss gëtt.