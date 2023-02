En Donneschdeg den Owend ass et zu engem Accident op enger Rodelbunn an Thüringen komm.

Ee sougenannten "Gästebob", ee Waggon an deem véier Persoune souzen, ass mat 90 km/h an zwee "Ice Tubes" - sougenannte Schlauchrréng - geknuppt.

Dobäi gouf ee 46 Joer ale Mann esou schwéier blesséiert, dass hien am Spidol gestuerwen ass. Seng 41 Joer al Fra souz am zweeten "Ice Tube" an huet och schwéier Blessuren dovu gedroen. Zwou Persounen aus dem "Gästebob" goufe liicht blesséiert.

Den Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof, deen d'Bunn bedreift, weist sech schockéiert. De Betrib vun der Bunn gouf fir de Recht vun der Saison agestallt. D'Ermëttlunge vun der Police lafen nach.