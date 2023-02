Et wier vun Ufank u seng Intentioun gewiescht, unzetrieden. Ma wéini den US-President seng Kandidatur ëffentlech mécht, huet hien e Freideg opstoe gelooss.

Dat huet den 80 Joer alen Demokrat an engem Interview mat der Noriichtenagence ABC matgedeelt, an deem hien och betount huet, datt hien "fir d'éischt aner Saachen ze maachen" huet, éier hien "voll an de Walkampf" geet.

Seng Fra hat virdru géintiwwer der Noriichtenagence Associated Press gemengt, et misst just nach den Zäitpunkt an d'Plaz vun der Annonce vun der Kandidatur gekläert ginn. Den Joe Biden ass elo schonn den eelste President, deen d'USA jee haten. Um Enn vun enger méiglecher zweeter Mandatszäit wier hie 86 Joer al.