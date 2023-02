Nodeems et a ville Walbüroen zu Verspéidunge koum, huet déi National Walkommissioun decidéiert, d'Walkabinnen e Sonndeg nach eng Kéier opzemaachen.

Bei de Presidentschafts- a Parlamentswalen an Nigeria ass et wéinst organisatoreschen an technesche Problemer zu staarke Verspéidunge komm. Stonnen no der offizieller Fermeture vun de Walbüroe stoungen e Samschdeg den Owend op ville Plazen nach Mënschen an der Schlaang, fir hir Stëmmen ofzeginn. Wärend d'Auszielunge schonn ugefaangen hunn, huet déi National Walkommissioun wéinst de Verspéidungen ordonéiert, datt am südleche Bundesstaat Bayelsa nach um Sonndeg gewielt ka ginn.

Bal 90 Millioune Walberechtegter waren opgeruff, de Successeur vum President Muhammadu Buhari ze bestëmmen, deen no zwou Amtszäiten net méi kandidéieren dierf. Fir d'éischte Kéier gouf et am Land mat der gréisster Bevëlkerung an Afrika direkt dräi Favoritte fir d'Presidentenamt.

Obwuel se schonn hätte missten zou sinn, waren a Stied wéi Lagos, Anambra a Kano vill Walbüroen um Owend nach op. Dat virun allem wéinst verspéite Liwwerunge vu Material an technesche Pannen. Vill Wieler ware genervt vun de Pannen an hunn dowéinst op hiert Recht bestanen, nach e Samschdeg kënnen ze wielen.

Am Bundesstaat Bayelsa sollen e Sonndes iwwer 140 Walbüroen nach eng Kéier opmaachen.