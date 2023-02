E Sonndeg ass virun der italieenescher Küst e Boot mat Migranten ënnergaangen. Ënnert den Affer waren och Kanner an een neigebuerene Puppelchen.

"Dosenden erdronk Doudeger, dorënner Kanner, vill Vermësster. Kalabrien trauer ëm dës schrécklech Tragedie", huet de President vun der Regioun, de Roberto Occhiuto, an enger Deklaratioun geschriwwen.

Wéi d'italieenesch Pompjeeë confirméieren, wieren 28 Läiche gebuerge ginn, wärend dräi weiderer vun der Stréimung aus dem Boot, an deem "iwwer 200 Mënsche" waren, matgerass goufen. Ronn 50 Migranten hätt ee kënne retten, heescht et weider vun de Pompjeeën.

Wéi et an italieenesche Medien heescht, wier d'Boot staark iwwerluede gewiescht a wéinst dem staarke Wellegang an zwee gebrach.

Dëst Ongléck geschitt e puer Deeg nodeems am italieenesche Parlament nei strikt Reegele fir d'Rettung vu Migranten um Mier gestëmmt goufen. D'riets Regierung vun der Giorgia Meloni hat versprach, datt d'Zuel vu Migranten, déi an Italien ukommen, wäert reduzéiert ginn.