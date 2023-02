Stroosse si gespaart, et ginn Iwwerschwemmungen, et ass äiskal an op ville Plazen ass de Stroum ausgefall.

Et ka scho mol virkommen, datt et a Kalifornie schneit, esou e Schnéistuerm wéi deen hei ass awer éischter ongewinnt, heescht et vu Wiederexperten. Et ass déi éischte Kéier zënter 11 Joer, datt och virun engem Blizzard gewarnt ginn ass. Op Fernseebiller gesäit ee Stroossen, déi komplett wäiss sinn. Déi amerikanesch Medie mellen och, datt a verschiddene Regiounen de Schnéi e puer Meter héich ass. An aneren Deeler vu Kalifornien huet vill Reen fir Problemer gesuergt. Zu LA zum Beispill si rekordverdächteg Quantitéiten erofgaangen - mat Amenter hunn d'Autoritéiten virun Héichwaasser gewarnt.