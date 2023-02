Si sinn Deel vun enger humanitärer Loftbréck fir Syrien an haten ënnert anerem wandfest Zelter a mobil Heizungen u Bord.

Et ass materiell Hëllef, déi aus EU-Lager zu Dubai an zu Brindisi an Italien kënnt a fir déi Leit geduecht ass, déi Affer vun deene schroen Äerdbiewe gi sinn.

Iwwert dës Loftbréck sollen am Ganzen 420 Tonnen Hëllefsgidder geliwwert ginn.