Israeelien a Palestinenser sinn unenaner geroden. Bei der Stad Nablus koum dobäi e Palestinenser ëm d'Liewen. Eng 100 Mënsche goufe verwonnt.

Virdrun waren zwee israelesch Siidler déidlech blesséiert ginn. D'israeelesch Regierung huet vun enger terroristescher Attack vun de Palestinenser geschwat, awer och zu Rou opgeruff.

Parallel waren e Sonndeg awer och héichrangeg israeelesch a palestinensesch Vertrieder a Jordanien beieneen, fir iwwert den Noost-Konflikt ze beroden. Et wieren intensiv awer oppe Gespréicher gewiescht, déi éischt no Joren. Konkret Decisiounen goufen et awer keng.