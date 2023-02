Tëscht Syrien an Ägypten gouf et iwwer ee Joerzéngt keng diplomatesch Bezéiungen oder Gespréicher. Déi rezent Katastroph huet dëst geännert.

Esou ass den ägypteschen Ausseminister Sameh Schukri e Méindeg a Syrien gereest. Wéi et vun der syrescher Noriichtenagence Sana heescht, géif Ägypten domadder d'Solidaritéit fir d'Affer vum Äerdbiewen an der tierkesch-syrescher Grenzregioun weisen.

De Schukri gouf vum Fluchhafe vun Damaskus vu sengem syreschen Homolog Faisal al Mokdad empfaangen. No der Visitt a Syrien wäert de Schukri weider an d'Tierkei fléien. Zanter dem Ufank vum Biergerkrich a Syrien ass d'Land international gréisstendeels isoléiert. Och vill arabesch Länner hunn d'Bezéiunge mat Damaskus ofgebrach an esouguer d'Memberschaft an der arabescher Liga gouf suspendéiert.

Dat rezent Äerdbiewen huet awer dozou gefouert, datt nees méi Länner Kontakt mat Damaskus ophuelen.