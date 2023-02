Wouhier de Coronavirus staamt, ass ëmmer nach net mat Sécherheet gewosst. Den US-Energieministère soll elo nei Erkenntnisser hunn.

Dëst bericht de "Wall Street Journal". Dem Energieministère seng nei Aschätzung soll deemno op neisten Erkenntnisser aus engem Rapport vum US-amerikanesche Geheimdéngscht baséieren, dee rezent dem Wäissen Haus a wichtege Membere vum Kongress virgeluecht gouf. Ëm wéi eng Erkenntnisser et sech dobäi genee handele soll, ass net bekannt.

Eng Rei US-amerikanesch Regierungsagencë sinn ëmmer nach der Meenung, datt de Coronavirus sech warscheinlech op natierlechem Wee verbreet huet. Den FBI, grad wéi och lo den US-Energieministère, gi vun engem Accident an engem chineesesche Labo aus, allerdéngs mat engem "niddrege" Grad u Gewëssheet. Dem US-amerikanesche President Joe Biden säin nationale Sécherheetsberoder Jake Sullivan, konnt de Rapport bis ewell net confirméieren.

Vu China goufen d'Behaaptungen entretemps zeréckgewisen. D'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) hätt zesumme mat chineesesche Wëssenschaftler schonn 2021 am Kader vun Ermëttlungen an der Stad Wuhan festgestallt, datt et "héchst onwarscheinlech" wier, datt de Coronavirus duerch een Accident am Labo entstane wier, heescht et vun der Spriecherin vum chineeseschen Ausseministère.