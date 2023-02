Dräi Wochen no den uergen Äerdbiewen a Syrien an an der Tierkei, bei deenen iwwer 50.000 Leit gestuerwe sinn, gouf et an der Provënz Malatya nees e Biewen.

Dës Kéier mat enger Stäerkt vu 5,5 Punkten op der Richterskala. Den Epizenter louch deemno e Méindeg an der Gemeng Yesilyurt. Éischten Erkenntnisser no sollen dobäi op d'mannst eng Persoun ëm d'Liewe komm an 69 Persoune blesséiert gi sinn. D'Provënz Malatya gouf scho bei den Äerdbiewe vum 6. Februar uerg getraff. Eleng hei wiere ronn 2.300 Mënsche vu den insgesamt iwwer 50.000 Doudegen ëm d'Liewe komm, heescht et vum Buergermeeschter.