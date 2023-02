Zu Hongkong gouf déi 28 Joer al Moud-Influencerin Abby Choi ermort an zerstéckelt. Déi presuméiert Täter gehéieren zum Familljekrees vun hirem Ex-Mann.

Wéi et vun der "South China Morning Post" heescht, soll d'Police an der Wunneng vum Abby Choi sengem Schwéierpapp Läichendeeler, e Fleeschwollef an eng elektresch See fonnt hunn. Säin Ex-Mann, d'Schwéierelteren, de Schwoer an déi nei Partnerin vum Schwéierpapp goufen doropshi festgeholl.

D'Decouverten, déi d'Police bei der Perquisitioun gemaach huet, waren duerchaus grujeleg: Deemno sollen de Kapp an d'Rëpper an engem groussen Dëppe fonnt gi sinn, d'Been an enger Killtru. Nom Torso an no den Hänn gëtt den Ament nach gesicht. Am Kapp war ausserdeem e 6,5 mol 5,5 Zentimeter grousst Lach.

D'Abby Choi gouf zanter lescht Woch Mëttwoch vermësst. Motiv fir de Mord kéint e Sträit tëschent him an hirem 28 Joer alen Ex-Mann ëm eng deier Immobil gewiescht sinn.

D'Influencerin, déi op Instagram 114.000 Follower hat, hat fir ënnerschiddlech Moude-Magaziner gemodelt. Si hannerléisst eng Duechter.