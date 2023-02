Bei der UN-Donateurskonferenz fir de Jemen e Méindeg zu Genève sinn Engagementer a Milliardenhéicht zesummekomm.

Am Jemen leiden eng 400.000 Kanner ënner extreemem Honger. 15 Millioune Mënschen hu keen Accès zu Waasser, 21 Millioune Mënschen hunn net genuch z'iessen an ze drénken a keng medezinesch Versuergung, wa si keng humanitär Hëllef kréien. Am äermste Land vun der arabescher Hallefinsel ass zanter Jore Krich tëscht de Regierungstruppen, déi vun den arabesche Staaten ënnerstëtzt ginn, an den Huthi-Rebellen, déi de Support vum Iran hunn.

Kuerz virum Ufank vun der UN-Donateurskonferenz hat Däitschland annoncéiert, dem Land mat 120 Milliounen Euro ze hëllefen.