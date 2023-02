Dat finnescht Parlament stëmmt en Dënschdeg driwwer of, fir der NATO bäizetrieden. Dat Ganzt ass eng Formalitéit, well eng Zoustëmmung als sécher gëllt.

Den NATO-Generalsekretär Stoltenberg wäert och zu Helsinki mat derbäi sinn. Finnland kann awer bis op Weideres nach net Member ginn, well d'Tierkei an Ungarn nach net zougestëmmt hunn. All NATO-Memberlänner musse mat engem neie Member d’Accord sinn.

D'Tierkei huet allerdéngs ugedeit, Finnland gréng Luucht wëllen ze ginn, ouni Schweden an d'Bündnis ophuelen ze wëllen.

Den NATO-Generalsekretär huet net ausgeschloss, Finnland a Schweden getrennt vuneneen opzehuelen. "Déi wichtegst Fro ass net, ob d'Bäitrëtt vu Finnland a Schweden zesumme ratifizéiert ginn", sot hien en Dënschdeg zu Bréissel. Wichteg wier villméi, datt de Prozess esou séier wéi méiglech géif viru goen.

Finnland a Schweden hunn eng laang Traditioun vun der Neutralitéit. Nom Ausbroch vum Krich an der Ukrain hunn déi zwee Länner hir Positioun allerdéngs geännert. Finnland huet eng 1.340 Kilometer laang Grenz mat Russland.