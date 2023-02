D'Gewerkschaft Verdi huet an Däitschland fir e Freideg eng Rei gréisser Warnstreiks am ëffentleche Verkéier annoncéiert.

Betraff sinn eng sëllege Stied a sechs verschiddene Bundeslänner. Duerch d'Streiks soll den Drock an den Tarifverhandlungen am ëffentlechen Déngscht verstäerkt ginn. Gläichzäiteg demonstréiere Fridays for Future am Kader vum globale Klimastreik e Freideg op engen 200 Plazen uechter d'Land fir en ëmklammen op déi douce Mobilitéit. Vum Streik vun der Gewerkschaft Verdi betraff ass den ëffentlechen Transport an de Bundeslänner Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen a Sachsen. D'Gewerkschaft a Fridays for Future wëllen den Aktiounsdag zesummen notzen, fir op déi wichteg Roll vum ëffentlechen Noverkéier an der Lutte géint d'Klimakris opmierksam ze maachen, schreift Verdi en Dënschdeg an enger Pressematdeelung.