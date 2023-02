Dat dänescht Parlament huet e Gesetzesprojet ugeholl, deen d'Ofschafe vun engem Feierdag virgesäit. Dat fir d'Hausse vum Militärbudget ze finanzéieren.

De Projet vun der sozialdemokratescher Regierungscheffin Mette Frederiksen hat an de leschte Woche fir vill Kritik a Protester an Dänemark gesuergt.

D'Regierung hat am Januar annoncéiert, de sougenannte Grousse Gebiertsdag wëllen ofzeschafen, deen an Dänemark zanter dem 17. Joerhonnert gefeiert gëtt. Dësen zousätzleche Schaffdag, soll der Regierung no ëmgerechent ronn 400 Milliounen Euro an d'Staatskeess bréngen.