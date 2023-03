An der Géigend vun der Hafestad Larisa, op der Streck tëscht Athen an Thessaloniki, kruten sech an der Nuecht op e Mëttwoch zwee Zich frontal ze paken.

De Gidderzuch an de Persounenzuch waren um selwechte Gleis ënnerwee, wou se ëm kuerz viru Mëtternuecht matenee kollidéiert sinn. Dräi Waggone vum Persounenzuch sinn doduerch entgleist. Eng 350 Mënsche waren deen Ament u Bord. Op d'mannst 32 Leit wieren dobäi ëmkomm, heescht et an engem éischte Bilan vun de Rettungsequippen op der Plaz. 85 Leit goufe blesséiert. D'Zuel vun den Affer kéint de Secouristen no awer nach klammen, wëll um Mëttwoch de Moien nach ëmmer Mënschen am Wrack gefaange sinn. No der Kollisioun ass an de Waggonen e Feier ausgebrach. Griichesch Medie schwätze vum "schroosten Zuchongléck an der Geschicht vum Land". 150 Secouriste sinn am Asaz, zesumme mat 40 Ambulanzen. Och mat Krane gëtt geschafft, fir d'Plaz ze raumen. Wéi et zum Ongléck koum, ass nach net gewosst. Et kéinten technesch Problemer gewiescht sinn op der Streck. Den dofir Responsabelen vun der Bunn wier festgeholl ginn, wéi déi staatlech Tëlee mellt. D'Regierung ass fir eng Krise-Sëtzung zesummekomm an de Gesondheetsminister war op d'Plaz kucken. © AFP/Sakis MITROLIDIS