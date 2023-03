De Wanter huet den Ament grouss Deeler vu Spuenien am Grëff. Am Zentrum vum Festland goufen en Dënschdeg bis zu -16 Grad gemooss.

Op der Vakanzeninsel Mallorca ass am Norde bannent 24 Stonnen iwwert e Meter Schnéi gefall, an am Süde vun der Insel suergt vill Reen fir Bullislawine ronderëm d'Haaptstad Palma. De Wanterstuerm "Juliette" huet och Wandvitesse vu bal 120 Stonnekilometer mat sech bruecht.

Am Nordspuenesche Baskenland an an der katalanescher Haaptstad Barcelona um Mëttelmier ass en Dënschdeg och Schnéi gefall. An der Stad Molina de Aragon an der zentralspuenesche Provënz Guadalajara ass den Thermometer en Dënschdeg de Moien op -16 Grad gefall. D'Temperature solle sech do nach bis e Mëttwoch halen.