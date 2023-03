An Éisträich ass eng weider Sammelklo wéinst Corona-Infektiounen am Mäerz 2020 zu Ischgl agereecht ginn

Dat kuerz, ier d'Faite verjäert sinn. Eng 120 Covid-Infizéierter hu Plaintë géint den éisträichesche Staat an d'Land Tirol gemaach a froe Schuedenersatz vun alles an allem bal 3,4 Milliounen Euro. Den Autoritéite gëtt reprochéiert, net séier genuch virun der Gefor vum Virus gewarnt ze hunn. Ischgl gëllt als gréisseren Hotspot fir d'Verbreedung vum Virus an Deeler vun Europa.