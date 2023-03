De Parquet vu Marche-en-Famenne schwätzt vun engem "gewaltsamen Doud" an huet eng Enquête wéinst Doudschlag lancéiert.

Wéi belsch Medie schreiwen, hätt d'Fra eleng gelieft a wier e Mëttwoch vun enger Infirmière vun engem soins à domicile fonnt ginn. Doropshi gouf d'Police an d'Justiz alertéiert. Maartel, op franséisch Martelange, ass jo bekannt duerch seng sëllegen Tankstellen op Lëtzebuerger Säit an d'Nationalstrooss, déi d'Grenz tëscht dem Grand-Duché an der Belsch markéiert.