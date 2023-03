D'Personal vun der Eisebunn wëll esou op déi chronesch Problemer op ville Strecken a Griicheland opmierksam maachen.

D'Mataarbechter fille sech vernoléissegt, well d'Politik den Demanden no méi Personal a méi moderne Schaff-Apparater ni nokomm wär.

Op der Streck tëscht Athen an Thessaloniki waren an der Nuecht op e Mëttwoch e Persounen- an e Gidder-Zuch frontal aneneegerannt. Op mannst 38 Mënsche koumen ëm d'Liewen, et gëtt awer och een Dag nom Ongléck nach eng sëllege Vermëssten.

De Premier Kyriakos Mitsotakis sot e Mëttwoch den Owend, dass d’Accident op der Streck tëscht Athen an Thessaloniki op e mënschleche Feeler zeréckzeféiere wier. E Mataarbechter um Stellwierk hätt de Gidderzuch op dat falscht Gleis geleet. De Responsabele vum Stellwierk gouf festgeholl an de griicheschen Transportminister huet demissionéiert.

Op de Stroosse vu Larisa a virun de Büroe vun der Bunn zu Athen sinn e Mëttwoch iwwerdeems Protester ausgebrach. Demonstranten hu mat Steng op d'Gebai an op d'Police geworf.

Wéinst dem Ongléck ass déi nächst dräi Deeg Staatstrauer a Griicheland.