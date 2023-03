Bei eise Noperen an Däitschland ass d'Zuel vun Attacken op Heemer vun Asyl-Demandeuren am Laf vum leschte Joer ëm 73 Prozent geklommen.

121 esou Virfäll, déi als "Anschlag" gewäert ginn, huet den Inneministère an Däitschland 2022 registréiert. Dat ware 50 Fäll méi, wéi nach 2021. Meeschtens wieren d'Dote riets-motivéiert gewiescht.

Et ass dann och fir d'éischt zanter 2015, dass d'Fäll nees an d'Luucht gaange sinn. Als Grond gëllen dengem Rapport no d'Enn vun de Corona- Mesuren an d'Zuel vun de Flüchtlingen, déi nees geklommen ass. 2022 koume knapps 218.000 Asylanten an Däitschland un, esou vill wéi zulescht 2016.

1.248 mol wieren iwwerdeems Leit aus deene Strukturen net an den Heemer, mee op der ëffentlecher Plaz physesch attackéiert ginn.