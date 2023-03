E stonnelaange Stroumausfall hat a groussen Deeler vun Argentinien dofir gesuergt, dass Millioune Mënschen am Däischtere souzen.

Vill Betraffe konnten donieft d'Klimaanlagen net méi umaachen. Dobäi muss ee wëssen, dass Argentinien grad mat enger summerlecher Hëtztwell ze kämpfen huet. Concernéiert waren den Autoritéiten no nomëttes an owes direkt e puer Provënzen.

Och zu Buenos Aires gouf et an e puer Quartiere kee Stroum. Stroosseluuchten, déi ausgefall waren, hu fir Chaos gesuergt an och an der Metro waren d'Luuchten aus. An der Haaptstad vum Land waren et e Mëttwoch Temperaturen ëm déi 36 Grad. D'Millioune-Metropol erlieft den Ament ee vun de gliddegste Summeren an der Geschicht.

Éischten Informatiounen no koum et zu engem Brand an engem Feld ronn 60 Kilometer viru Buenos Aires, woubäi och d'Héichspannungsleitungen do betraff waren. An der Regioun koum et zu éischte Stroumausfäll. Virsiichtshallwer gouf dunn een iwwer d'Leitunge connectéiert Atomkraaftwierk ausgeschalt, dofir koum et landeswäit zu Enkpäss.