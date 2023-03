Am Iran sinn a Meederchersschoulen honnerten nei Fäll vun ongekläerte Vergëftunge gemellt ginn.

Eleng am Norde vum Land sollen an enger Stad am Norde vum Land iwwer 400 Schülerinnen an 11 Schoule betraff sinn.

Am Ganze géife knapp 100 Meedercher a Spideeler behandelt ginn. Hiren Zoustand wier deelweis ganz kritesch.

D'Gëftattacken hätten am November ugefaangen. Zanterdeem goufe bal 1.200 Schülerinnen mat Otemnout behandelt. De President huet sech elo ageschalt a wëll d'Serie vun de Vergëftungen ënnersiche loossen.

Wien hannert den Attacke stécht, ass offiziell onkloer. Parallelle mat den Taliban am Afghanistan oder Boko Haram an Nigeria, déi Bildung fir Frae grondsätzlech refuséieren, gi vun Aktivisten an d'Spill bruecht.