En Dënschdeg de Mëtteg hat en 81 Joer ale Mann vis-à-vis vun enger Schoul zu Bramsche bei Osnabrück e Jonke liewensgeféierlech blesséiert.

De 16 Joer jonke Mann war vun enger Kugel getraff ginn a koum an d'Spidol. Wéi d'Police en Donneschdeg de Moie matgedeelt huet, hätt de Jugendleche seng Verletzungen net iwwerlieft a wier e Mëttwoch den Owend gestuerwen. Eng Obduktioun gouf ordonéiert.

Géint den 81 Joer alen Täter gouf elo en Haftbefeel wéinst Mord a versichten Doudschlag ausgestallt. Wéi et vun den Ermëttler heescht, hätten d'Schëss net der Schoul gegollt an d'Schüler am Gebai wieren zu kengem Ament a Gefor gewiescht.

Passéiert ass déi ganz Zeen virun engem Haus direkt vis-à-vis vun der Schoul. Wéi et vun der Police heescht, hätten Täter an Affer an deem Gebai gewunnt. Den 81 Joer ale Mann, deen e Sportschütze wier, hätt op de Jugendleche geschoss, dono och op d'Mamm vum Bouf, wéi déi erauskoum, fir ze kucken, wat lass wier. D'Fra wier awer net blesséiert ginn. No der Dot hat den Täter sech selwer blesséiert, hie géif der Police no awer net méi a Liewensgefor schwiewen.