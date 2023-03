Aus dem Cargoschëff "Proncess Empress", déi en Dënschdeg mat 800.000 Liter Ueleg u Bord virun der Insel Mindoro ënnergaangen ass, leeft Ueleg an d'Mier.

Dat hunn déi philippinnesch Autoritéiten en Donneschdeg matgedeelt. Si versichen elo d'Wrack ze fannen an den Uelegteppech anzedämmen.

D'Schëff "Princess Empress", dat um Wee vun der Provënz Bataan an der Géigend vun der Haaptstad Manila an déi zentral Provënz Iloilo war, hat e Motorschued an ass wéinst heftege Welle virun der Küst vun der Provënz Oriental Mindoro ënnergaangen.

D'philippinnesch Garde-côte hat am Ufank just matgedeelt, dass Sprit aus dem Schëff austrëtt. Ënnersichunge vu Waasserprouwen hu gewisen, dass och en Deel vun der Charge an d'Mier gelaf ass. Gefaart gëtt elo, dass et zu enger Uelegpescht mat grousser Envergure fir d'Korallen an aner Mieresorganismen do kënnt. Bis e Mëttwoch hätt sech den Uelegteppech der Garde-côte no schonn op 24 Quadratkilometer ausgebreet.

Wéi de Provënzgouverneur Humerlito Dolor sot, gouf en Donneschdeg no engem Tanker gesicht, deen op 460 Meter Déift um Mieresbuedem vermutt gëtt. D'Garde-côte huet garantéiert, dass een alles ausgesuckelt kritt, soubal d'Onglécksplaz bis identifizéiert gi wier. Leider wier déi genee Plaz vum Schëff op zwee Opklärungsflich net fonnt ginn.

Elo gëtt versicht mat Barrièren um Waasser en Ausbreede vum Uelegteppech ze verhënneren an d'Verschmotzung mat Chemikalien z'eliminéieren. Éischt Verschmotzunge goufen um Ufer vun op d'mannst zwee Dierfer an der Gemeng Naujan an an engem Duerf an der Gemeng Pola entdeckt.