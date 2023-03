E Mëttwoch den Owend hunn d'Lëtzebuerger Autoritéiten op der Grenzbréck zu Waasserbëllegerbréck hiren däitsche Kolleegen e Mann ausgeliwwert.

De 26 Joer ale Mann aus dem Sudan gouf an Däitschland mat zwee Haftbefeeler gesicht, dat wéinst schwéierer Kierperverletzung an Déifstall. E weidert Verfare géint de Mann leeft, well hien e "Vollstreckungsbeamten" attackéiert huet.

No der Ausliwwerung kënnt hien elo fir 1 Joer an 11 Méint an de Prisong op Tréier.