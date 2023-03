Zwee Deeg no dem schwéieren Zuchaccident a Griicheland huet d'Regierung staatlecht Versoen agestanen. D'Zuel vun den Doudesaffer klëmmt.

En Donneschdeg den Owend sot de griichesche Regierungsspriecher Giannis Economou, déi Verspéit Moderniséierungen op der Bunn wieren op "chronesch" Problemer a "joerzéngtelaangt Versoen" an der Verwaltung zeréckzeféieren. De griicheschen Transportminister hat schonn um Dag vum Ongléck selwer perséinlech Konsequenze gedroen an ass vu sengem Posten zeréckgetrueden.

Iwwerdeems hunn d'Secouristen aus den Iwwerreschter vun engem Gidder- an engem Persounenzuch antëscht scho 57 Doudeger gebuergen. Eng sëllege Leit ginn nach vermësst. Hoffnung op Iwwerliewender gëtt et allerdéngs kaum nach.

Just Stonnen nom Accident war ee Mataarbechter vun der Bunn festgeholl ginn, dee fir d'Stelle vun de Wäichen zoustänneg war. Déi zwee Zich ware virun der Kollisioun jo an entgéintgesater Richtung op den nämmlechte Schinnen ënnerwee. Schonn e Mëttwoch hat de Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis vun engem mënschleche Feeler geschwat.

E Freideg sinn d'Mataarbechter vun der griichescher Bunn iwwerdeems scho fir den zweeten Dag hannerteneen am Streik. Zu Athen an zu Thessaloniki sinn en Donneschdeg den Owend nees Dausende Leit op d'Stroosse gaangen an hunn zum Deel och mat Molotow-Cocktails op d'Police geheit.

© AFP/Louisa GOULIAMAKI

Police duerchsicht Gare vu Larisa

Am Kontext vum Zuchongléck huet d'Police e Freideg dunn och eng Perquisitioun op der Gare vu Larisa duerchgefouert. Wéi et vun engem Spriecher vun der Police heescht, goufen dobäi sämtlech Dokumenter, Audiodateien an aner Beweismëttel saiséiert, déi bei den Ermëttlungen hëllefe kéinten.

Zil wier et, méiglech strofrechtlech Schrëtt géint d'Zuchgesellschaft "Hellenic Train" anzeleeden.