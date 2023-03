Eng Jury am Bundesstaat South Carolina huet et als erwisen ugesinn, dass de 54 Joer ale Mann am Summer 2021 seng Fra a säi Bouf erschoss huet.

Emol keng dräi Stonnen hat de Jury fir Deliberatioune gebraucht. Den Affekot Alex Murdaugh kéint mat deem Urteel de Recht vu sengem Liewen am Prisong verbréngen. E Freideg soll e Riichter d'Héicht vun der Strof festleeën. De Prozess hat an den USA fir e risege Medien-Interessi gesuergt a gouf souguer Live op verschiddene Sender iwwerdroen. Opmierksamkeet krut de Fall och duerch d'Netflix-Serie "Murdaugh Murders: A Southern Scandal", déi viru Kuerzem publizéiert gouf.