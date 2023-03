Wéi et vum franséische Parquet heescht, gouf de marokkanesche Futtballnationalspiller an Defenseur vum PSG, Achraf Hakimi, wéinst Vergewaltegung ugeklot.

En Donneschdeg gouf de 24 Joer alen Hakimi deemno vun der Police interrogéiert, ier dunn d'Uklo géint hien erhuewe ginn ass. Him gëtt vun enger anerer 24 Joer aler Fra virgeheit, si e Samschdeg a sengem Haus vergewaltegt ze hunn. D'Fra huet zwar selwer keng Plainte deposéiert, well et sech awer ëm schwéier Virwërf handelt, huet de Parquet d'Initiativ ergraff.

Dem Hakimi seng Affekotin huet d'Virwërf als "Erpressungsversich" bezeechent, vu sengem Club Paris Saint-Germain krut hien Ënnerstëtzung zougeséchert.

De Spiller steet den Ament ënnert riichterlecher Opsiicht, hien däerf awer de franséischen Territoire verloossen. Datt hien ugeklot gouf, heescht franséischem Recht no net onbedéngt, datt et och zu engem Prozess komme wäert.