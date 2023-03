Nodeems d'Gewerkschaft zesumme mat der Organisatioun zu Protester opgeruff hat, sinn a villen däitsche Stied e Freideg keng Busser a Stroossebunne gefuer.

Schonn en Dënschdeg huet d'Gewerkschaft ver.di am Tarifsträit vum ëffentlechen Déngscht zum Streik am ëffentleche Verkéier an de Bundeslänner Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz a Sachsen opgeruff. Parallel dozou huet och d'Organisatioun Fridays for Future bundeswäit Manifestatiounen op iwwer 200 Plazen um Freideg organiséiert.

De gemeinsamen Aktiounsdag sollt ver.di no genotzt ginn, fir "op d'Bedeitung vum ëffentleche Persouneverkéier am Kampf géint d'Klimakris opmierksam ze maachen". Eleng a Baden-Württemberg ware "wäit iwwer 6.000 Mataarbechter am Streik", wéi d'Gewerkschaft weider matdeelt. Fir de Jan Bleckert, dee bei ver.di Baden-Württemberg fir den ëffentleche Persounentransport responsabel ass, huet gefuerdert, datt een d'Aarbechtskonditiounen "esou attraktiv gestalte muss, datt mir Mënsche fir déi verantwortungsvoll Aufgab hannert de Steierrieder gewanne kënnen".