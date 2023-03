An der Belsch hu sech um Freideg Dausende Bauere géint d'Pläng vun der flämescher Regierung mobiliséiert.

An der Belsch sinn Dausende Bauere mat hiren Trakteren duerch Bréissel gefuer, fir géint d'Pläng vun der flämescher Regierung, méi streng Ëmweltschutzmesuren anzeféieren, ze protestéiere

D'Politik wëll d'Verschmotzung vum Buedem mat Nitrat reduzéieren. Nitrat ass am Dünger an och am Piff dran. A well a Flanderen vill gréisser Schwéngsbauerebetriber sinn, ass d'Belaaschtung vum Buedem hei besonnesch grouss. D'Pläng vun der Regierung sollen ënnert anerem virgesinn, dass Bauerebetriber an der Géigend vun Naturschutzzone missten zoumaachen. Fir déi aner Betriber solle méi streng Ëmweltschutzmesurë agefouert ginn, fir esou d'Stéckstoff-Emissiounen an der Landwirtschaft ze reduzéieren.

Dausenden Traktere waren dofir um Freideg zu Bréissel ënnerwee an hunn Deeler vun der Stad blockéiert. Stéckstoff ass en Zäregas, dat virop duerch Dünger an d'Ofwaasser vu Betriber, déi Déieren ziichten, an d'Ëmwelt kënnt. Flanderen ass eng Regioun mat intensiver Déierenzuucht.